POL-HAM: 18-Jährige nach Bierglas-Schlag leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 3. August, 18.30 Uhr und Freitag, 4. August, 5.30 Uhr, in eine Bäckerei am Alten Uentroper Weg eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Filiale. Anschließend durchwühlten sie die Räume und flüchteten mit Bargeld als Diebesgut. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise zu dem Einbruch werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als ...

