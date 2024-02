POL-PDKO: Verkehrsunfall mit 3 leicht und einem Schwerverletzten

Andernach (ots) - Weißenthurm: Im Zeitraum von Donnerstag, 15.02.24, 22:00 Uhr, bis Freitag, 16.02.2024, 07:30 Uhr wurden zwei KFZ-Kennzeichen von einem parkenden Renault Twingo in der Raiffeisenstraße in Weißenthurm entwendet. Mülheim-Kärlich: Am Donnerstag, dem 15.02.24, wurde im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr aus einem unverschlossenen PKW in der ...

mehr