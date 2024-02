Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende 16.-18.02.2024

Andernach (ots)

Weißenthurm:

Im Zeitraum von Donnerstag, 15.02.24, 22:00 Uhr, bis Freitag, 16.02.2024, 07:30 Uhr wurden zwei KFZ-Kennzeichen von einem parkenden Renault Twingo in der Raiffeisenstraße in Weißenthurm entwendet.

Mülheim-Kärlich:

Am Donnerstag, dem 15.02.24, wurde im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr aus einem unverschlossenen PKW in der Bahnhofstraße in Mülheim-Kärlich eine Geldbörse entwendet.

Bassenheim:

Am Freitag, dem 16.02.2024, wurde gegen 23:50 Uhr gemeldet, dass mehrere Jugendlichen an der Bushaltestelle der Kirche in Bassenheim randalieren. Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen zwei Sitzbänke beschädigt und ein Verkehrsschild abmontiert hatten. Anschließend entfernten sie sich mit dem Bus vom Tatort.

Plaidt:

Am Samstag, dem 17.02.24, gegen 12:45 Uhr, wurde im Rauschermühlenpark in Plaidt ein Spaziergänger durch einen Rottweiler angegriffen und gebissen. Der Geschädigte war mit seinem eigenen, angeleinten Hund spazieren, als ihm drei Personen mit zwei angeleinten Rottweilern entgegenkamen. Ein Rottweiler riss sich los und griff den Hund des Geschädigten an. Der Geschädigte versuchte den Angriff des Rottweilers abzuwehren und wurde dadurch selber vom Rottweiler gebissen. Anschließend kam es zu einem Wortgefecht zwischen dem Geschädigten und den drei Personen, welche mit den Rottweilern unterwegs waren. In diesem Zusammenhang kam es zu weiteren Straftaten.

Zeugen oder Personen die Hinweise zu den Taten oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Andernach unter 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell