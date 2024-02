Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Flüchtiger Rollerfahrer auf Radweg

Boppard, B9 (ots)

Am Abend kam es gegen 22:00 Uhr zu einer Gefährdung eines Radfahrers durch einen Rollerfahrer im Bereich des Bopparder Hamms, zwischen dem Peternacher Tal und der Stadteinfahrt Boppard. Einer Zivilstreife der PI Boppard war der äußerst laute, dazu unbeleuchtete und ohne Kennzeichen geführte Roller aufgefallen und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich der bislang unbekannte Fahrer jedoch durch Flucht, indem er über den Radweg in Richtung Boppard fuhr. Einen entgegenkommenden Radfahrer verfehlte er nur knapp. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Boppard unter 06742/ 80 90 in Verbindung zu setzen.

