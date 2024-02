Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Straßenverkehrsgefährdung- Geschädigte gesucht

Lahnstein (ots)

Am heutigen Samstag, 17. Februar 2024 gegen 17:00 Uhr kam es nach Angaben eines Zeugen im Bereich Brückenstraße/Auf Brühl in 56112 Lahnstein durch den Fahrer eines schwarzen Audi zu einer Gefährdung von Fußgängern. Ersten Ermittlungen nach, überholte der Audifahrer verbotswidrig, unter Zuhilfenahme des Bürgersteigs, rechts einen vorausfahrenden PKW in Fahrtrichtung Adolfstraße. Ein entgegenkommendes Pärchen samt Kinderwagen sei zur Verhinderung eines Zusammenstoßes zur Seite ausgewichen. Die Polizei Lahnstein ersucht Zeugen, insbesondere das geschädigte Pärchen, sich unter 02621/913-0 zu melden.

