Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.12.2023 -2-

Eschwege (ots)

-2-Parkplatzrempler; Schaden 175 Euro und 4000 Euro

Einen lediglich geringfügigen Unfallschaden von 175 Euro hat eine 83-jährige Autofahrerin aus Waldkappel am Dienstag auf dem Parkplatz des Klinikums in Eschwege verursacht. Die Frau streifte gegen 11.05 Uhr beim Vorwärtseinparken aus Unachtsamkeit den Pkw eines 48-Jährigen aus Sontra. Die Streifschäden an den beiden Autos liegen im Bagatellbereich und beziffern sich auf 75 Euro (Verursacherin) und 100 Euro.

Ein weiterer Parkplatzunfall hatte sich am Dienstag bereits um kurz nach 10.00 Uhr auf dem Parkplatz EDEKA in der Dünzebacher Straße in Eschwege ereignet. Hier war ein 66-jähriger Autofahrer aus Eschwege beim Einparken mit einem anderen Auto kollidiert. Die Schäden belaufen sich in dem Fall laut Unfallbericht auf je 2000 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Auffahrunfall; Schaden 3000 Euro

Am Dienstagvormittag ist eine 78-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf gegen 11.00 Uhr auf einen Kleintransporter (Sprinter) aufgefahren, der in Bad Sooden-Allendorf von der Werrabrücke (Nordbrücke) nach links in die Straße "Im Kann" abbiegen wollte. Der Sprinter, der von einem 23-Jährigen aus Kassel gefahren wurde, hatte verkehrsbedingt gehalten, was die Frau zu spät erkannt hatte. Der entstandene Schaden liegt bei insgesamt 3000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen ist ein geparkter blauer VW Passat von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstag zwischen 08.30 Uhr und 09.20 Uhr auf der Zufahrt zwischen Ärztehaus und Parkplatz, wo der Passat geparkt stand. Der Schaden an dem Passat befindet sich an der hinteren, rechten Fahrzeugseite und wird auf 2000 Euro beziffert. Das verursachende Fahrzeug hat vermutlich die Farbe Rot. Die Beamten in Witzenhausen ermitteln wegen Unfallflucht und bitten um Hinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell