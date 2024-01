Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigarettenautomat gesprengt - Fenster und Hauswand beschädigt - Pkw aufgebrochen - Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zigarettenautomat gesprengt

Neuenstein. Unbekannte sprengten am frühen Samstagmorgen (06.01.), gegen 0.25 Uhr, in der Hersfelder Straße in Raboldshausen einen Zigarettenautomaten. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich der Ausgabeautomat zum Tatzeitpunkt nicht in Betrieb. Demnach wurden keine Waren entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fenster und Hauswand beschädigt

Friedlos. Die Hauswand sowie ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße bewarfen Unbekannte am frühen Montagmorgen (08.01.) mit Steinen. Hierdurch wurde eine Fensterscheibe zerstört. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt circa 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Bad Hersfeld. Unbekannte schlugen zwischen Donnerstagnachmittag (04.01.) und Sonntagmittag (07.01.) eine Scheibe eines grauen Dacia Sandero ein. Anschließend entwendeten die Langfinger einen Regenschirm sowie mehrere Pfandflaschen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 15 Euro. An dem Pkw, der zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße "Im Stift" abgestellt war, entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Obersuhl. Ein Einfamilienhaus im Sandweg wurde zwischen Samstag (30.12.) und Sonntag (07.01.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räume sie anschließend durchsuchten. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde Goldschmuck von derzeit noch unbekanntem Wert gestohlen. Außerdem entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

