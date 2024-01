Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte - Pkw beschädigt - Diebstahl aus Pkw - Automat aufgehebelt - Einbruch in Lagerhalle

Fulda (ots)

Einbruch in Gaststätte

Fulda. In der Nacht zu Freitag (05.01.) warfen unbekannte Täter die Scheibe einer Gaststätte in der Schillerstraße ein. Im Bereich des Schankraums entwendeten sie eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten am Freitag (05.01.), zwischen 13 und 16.15 Uhr, mittels unbekanntem Gegenstand einen schwarzen BMW Mini durch lange Kratzer an der Beifahrerseite. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt in einer Parkbucht in der Johannisstraße geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Unbekannte schlugen am Samstag (06.01.), zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr, die Fensterscheibe eines weißen Skoda Fabia ein. Aus dem Inneren des Fahrzeuges entwendeten sie eine Handtasche und flüchteten. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Leipziger Straße geparkt. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Automat aufgehebelt

Fulda. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Sonntag (07.01.) einen Lebensmittelautomaten in der Magdeburger Straße auf und entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Dipperz. Zwischen Donnerstag (28.12.) und Sonntag (07.01.) hebelten Unbekannte die Tür einer Lagerhalle in der Gewerbestraße auf. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 650 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell