Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Alsfeld (ots)

In der Zeit von Sonntag (31.12.), 16.30 Uhr, bis Montag (01.01.), 15 Uhr, kam es in Alsfeld in der in der Lessingstraße / Ecke Rodenbergstraße zu einer Sachbeschädigung an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Unbekannte Täter zerstochen hierbei drei Reifen an einem weißen Skoda Fabia mit VB-Kennzeichen und verursachten so einen Sachschaden von circa 650 Euro. Es werden Zeugen für sachdienliche Hinweise zu den Tätern gesucht. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle in Alsfeld, erreichbar unter 06631-9740, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de.

