POL-OH: Schwerverletzte Fußgängerin in Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Am frühen Samstagabend (06.01.), ereignete sich gegen 18.50 Uhr in der Haimbacher Straße in Höhe der Black-Horse-Straße ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Verlauf eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Eine 53-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem Hyundai Tucson, die Haimbacher Straße aus Fahrtrichtung Haimbach kommend in Fahrtrichtung Fulda-Stadtmitte. In Höhe der Black-Horse-Straße wollte eine 60-jährige Frau aus Fulda, die zu Fuß mit ihrem kleinen Hund unterwegs war, die Gehwegseite über die Fahrbahn der Haimbacher Straße in Richtung Herbsteiner Straße wechseln. An dieser, jedoch schlecht beleuchteten Stelle, wurde die dunkelgekleidete Fußgängerin, die bereits die Fahrbahn überquerte, von der 53-jährigen PKW-Fahrerin übersehen, frontal vom PKW erfasst und über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert, wo sie schwerverletzt auf der Fahrbahn liegenblieb. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Zustand der 60-Jährigen Fußgängerin ist weiterhin kritisch. Die 53-Fahrerin erlitt einen schweren Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen. Diese war für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt.

Der kleine Mischlingshund der 60-Jährigen Fußgängerin (einem kniehohen weißen, leicht braungefleckten, kurzhaarigen Mischlingshund), der durch den Verkehrsunfall vermutlich ebenfalls verletzt wurde, konnte trotz intensiver Suche bislang nicht aufgefunden werden.

Der PKW, an dem ein Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro entstand, wurde sichergestellt und durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell