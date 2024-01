Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

NIEDERAULA. Am Freitag, zwischen 19:00 und 24:00 Uhr, wurde in der Straße Wehrsteg, gegenüber der dortigen Gaststätte, ein am Fahrbahnrand parkender PKW an der Fahrerseite von einem vermutlich vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert. Der dadurch entstandene Fremdschaden beziffert sich auf ca. 2.000 Euro. Die Person am Steuer des Verursacherfahrzeuges fuhr im Anschluss weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Den Beschädigungen nach handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen bzw. grauen PKW. Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernes vom Unfallort aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06621/932-0.

Trunkenheit im Straßenverkehr

HOHENRODA-AUSBACH. Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, wollte eine Funkstreife der Polizeistation Bad Hersfeld in der Ortslage von Ausbach die Insassen eines durchfahrenden PKWs einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der 21-jährige Fahrer beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht endete bereits nach wenigen hundert Metern erfolglos in der angrenzenden Waldgemarkung. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war und zudem offenbar auch unter Drogeneinfluss stand. Der 21-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

HAUNECK-UNTERHAUN. Am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, wurde in der Ortsdurchfahrt von Unterhaun ein 32-jähriger PKW-Fahrer von einer Funkstreife der Polizeistation Bad Hersfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass dieser alkoholbedingt absolut fahruntüchtig war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine angeordnete Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde sichergestellt.

PHK Schaar, Polizeistation Bad Hersfeld, 06621/932-0

