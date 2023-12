Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 28. Dezember 2023, gegen 17.05 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden die Vördener Straße mit einem Pkw aus Richtung Damme kommend und bog nach links in Richtung Südring ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, diese waren hierdurch beide nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt 23.000,00 EUR.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz / Zeugenaufruf

Von Samstag, 23. Dezember 2023, 14.00 Uhr, bis Donnerstag, 28. Dezember 2023, 10.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, einen grauen VW Golf. Das Fahrzeug weist im Bereich der A-Säule der Beifahrerseite eine Delle auf. Der Pkw war zur genannten Zeit an der Madrider Straße sowie auf mehreren Supermarkt-Parkplätzen abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Unfallflucht / Zeugenaufruf

Am Freitag, 22. Dezember 2023, 23.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Führer eines Kraftfahrzeuges in Vechta, Maiskamp, den Gartenzaun (Stabmattenzaun) eines Wohnhauses. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-) in Verbindung zu setzten.

Vechta - Verkehrsunfall-Flucht/ Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 28. Dezember 2023, in der Zeit von 06.45 Uhr bis 17.00 Uhr, stellte eine 54-Jährige aus Bakum ihren schwarzen Opel Zafira Tourer auf dem Parkplatz der Sozialstation am Dominikaner Weg in Vechta ab. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie Dellen und Kratzer an der Beifahrertür fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400,00 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzten.

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 27. Dezember 2023, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 28. Dezember 2023, 09.00 Uhr, kam es in der Straße Weuert zu einer Sachbeschädigung: Durch bislang unbekannte Täter wurde die eingemauerte Granitkugel vom gemauerten Zaunpfeiler einer 67-jährigen Anwohnerin zerstört. Hierdurch wurde auch der Zaunpfeiler in Mitleidenschaft gezogen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. Dezember 2023, kam es gegen 17.30 Uhr in der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 30-jähriger Mann aus Lohne befuhr mit seinem E-Bike den Radweg entlang der Lindenstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts, als plötzlich ein schwarzer Kleinwagen mit Vechtaer Kennzeichen vom einem Grundstück auf den Fahrradweg fuhr, den 30-Jährigen übersah und infolgedessen leicht mit dessen E-Bike kollidierte. Der Unfallverursacher, ein älterer Mann, hielt kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den Fahrradfahrer zu kümmern. Dieser war unverletzt. An seinem E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

