Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwelbrand im alten Rathaus

Essingen (ots)

In einem von außen frei zugänglichen Lagerraum des alten Rathauses kam es im Zeitraum vom 21.10.2023 22 Uhr und dem 22.10.2023 07:30 Uhr zu einem Schwelbrand eines Holzbalkens. Am Morgen des 22.10.2023 wurde durch eine Zeugin das Feuer bemerkt und die Polizei verständigt. Der Brand wurde zwischenzeitlich durch einen Anwohner eigenständig mit einem Gartenschlauch gelöscht. In dem Lagerraum befindliche Gegenstände verblieben unversehrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau/Pfalz unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

