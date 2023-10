POL-PDLD: Intensive Suche mit Erfolg

Billigheim-Ingenheim (ots) - Am heutigen Vormittag kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang auf dem Feldweg zwischen Winden und Billigheim-Ingenheim zu einem Unfall, bei dem eine 52-Jährige leicht verletzt wurde. Die 52-Jährige fuhr gegen 11:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Waschgasse in Winden über den Feldweg in Richtung Billigheim-Ingenheim und übersah an einem unbeschrankten Bahnübergang einen anfahrenden ...

