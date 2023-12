Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Zeugenaufruf nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Am Donnerstag, 28. Dezember 2023, wurden gegen 20.50 Uhr in der Wallstraße vier Jugendliche aus einem fahrenden PKW heraus mit Feuerwerkskörpern beworfen. Bei dem PKW soll es sich um eine anthrazitfarbene Limousine AUDI A6 mit Cloppenburger Kennzeichen gehandelt haben. Nach Angabe der Betroffenen hätten in dem Fahrzeug vier Insassen gesessen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl eines Vollcross-Motorrades

Zwischen Dienstag, 26. Dezember 2023, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 27. Dezember 2023, 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Kiefernweg das blaue Vollcross-Motorrad eines 17-Jährigen. Es handelt sich um eine YAMAHA YZ 250 F Auf dem Dekor ist ein Name sowie die Nummer 367 aufgedruckt. Das Motorrad war im Tatzeitraum in einem Schuppen abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, 27. Dezember 2023, zwischen 21.00 Uhr und 24.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Kuckuckstraße das graue KALKHOFF Pedelec 540 eines 21-Jährigen. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll und 8 Gänge. Die Schutzbleche sind schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Brand in Abstellraum

Am Abend des 28. Dezember 2023, kam es gegen 17.05 Uhr im Abstellraum einer Wohnung in der Bahnhofstraße im 3. Obergeschoss zu einem Brand. Beim Versuch, das Feuer eigenständig zu lösche, zog sich der 29-jährige Bewohner eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg gelöscht, welche mit 5 Fahrzeugen und 40 Kameraden vor Ort war. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Emstek OT Bühren - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 25. Dezember 2023, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 27. Dezember 2023, 08.00 Uhr, kam es in der Josefstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr vermutlich mit einem Sattelzug/Lkw mit Anhänger trotz Durchfahrtverbot für Lkw die Josefstraße. Beim Rangieren/Wenden beschädigte er im dortigen Kurvenbereich die Steinmauer mit Hecke einer 77-jährigen Anwohnerin auf einer Länge von ca. 12 Metern und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, 28. Dezember 2023, kam es gegen 14.40 Uhr auf der Osterstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden: Ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Bentorf befuhr die Osterstraße in Fahrtrichtung Hagenstraße, als plötzlich eine 49-jährige PKW-Fahrerin von einem Grundstück auf die Osterstraße einfuhr, ohne auf den vorrangigen Verkehr zu achten. Es kam zur Kollision. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die entstandene Sachschadenshöhe beträgt 20.000 Euro.

Um 14.45. Uhr kam es in der Anemonenstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall: Ein bevorrechtigter 49-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage befuhr die Löninger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts, während eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg beabsichtigte, von der Anemonenstraße auf die Löninger Straße aufzubiegen. Diese übersah den Dinklager. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Der Dinklager erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Emstek OT Hoheging - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 28. Dezember 2023, kam es um 16.50 Uhr auf dem Birkenweg zu einem Verkehrsunfall: Eine 46-jährige PKW-Fahrerin aus Lastrup, ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Sögel und eine 25-jährige Autofahrerin aus Oldenburg befuhren in genannter Reihenfolge die Bundesstraße B213 in Fahrtrichtung Ahlhorn. Im Streckenverlauf beabsichtigte die 46-Jährige, nach links in den Birkenweg abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie anhalten. Der ihr nachfolgende Sögeler bremste sein Fahrzeug daraufhin ebenfalls bis zum Stillstand ab. Die Oldenburgerin bemerkte dieses zu spät. Sie fuhr auf den PKW des Sögelers auf und schob diesen auf das Fahrzeug der Lastruperin. Es entstand Gesamtsachschaden von 5000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 28. Dezember 2023, kam es um 20.25 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einem Verkehrsunfall: Ein 75-jähriger niederländischer Fahrer eines Sattelschleppers mit Auflieger und ein 48-jähriger niederländischer LKW-Fahrer befuhren die B213 aus Lastrup kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Streckenverlauf lenkte der 48-Jährige seinen LKW auf den 2-spurigen linken Fahrstreifen, um 75-Jährigen zu überholen. Dieser wechselte plötzlich ebenfalls vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um ein vorausfahrendes, unbeteiligtes Fahrzeug zu überholen. Er übersah dabei den 48-Jährigen, sodass es zu einem Verkehrsunfall kam. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

