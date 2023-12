Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Emstek - Sachbeschädigung

Zwischen Montag, 25. Dezember 2023, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 27. Dezember 2023, 08.30 Uhr, kam es in Emstek, Lage, zu einer Sachbeschädigung: Bislang unbekannte Täter beschädigten dort ein Straßenschild ("Lage") und zwei Verkehrszeichen ("Vorfahrt gewähren" und "Vorfahrt achten"). Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Garrel - Diebstahl einer Putzmaschine samt Kfz-Anhänger

Zwischen Samstag, 23. Dezember 2023, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 27. Dezember, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Immenstraße eine vor einem dortigen Rohbau abgestellte Putzmaschine des Herstellers PUTZMEISTER. Die Maschine befand sich im Tatzeitraum auf einem Kfz-Anhänger. Dieser wurde ebenfalls mit entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Molbergen - Brand eines Geflügelstalls

Am Mittwoch, 27. Dezember 2023, kam es in einem Geflügelstall in der Stedingsmühler Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand, bei dem mehrere tausend Küken verendeten. Für die Dauer der Löscharbeiten waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Molbergen, Peheim, Garrel und Cloppenburg mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 75 Kameraden im Einsatz. Hierfür wurde ein Teil des Daches durch die Einsatzkräfte abgerissen. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Molbergen - Sachbeschädigung an Briefkasten

Zwischen Samstag, 23. Dezember 2023, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 27. Dezember 2023, 15.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den Postkasten eines Friseursalons in der Pfarrer-Ferneding-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 27. Dezember 2023, wurde gegen 16.10 Uhr auf der Bremer Straße ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - 13-Jähriger nimmt unbefugt Roller in Gebrauch

Am Mittwoch, 27, Dezember 2023, wurden um 19.05 Uhr in der Ritterstraße zwei männliche Personen auf einem Kleinkraftrad festgestellt. Der Sozius trug keinen Helm, sodass die Beamten sich entschlossen, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und entfernte sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h über die Soestenstraße in die Wilke-Steding-Straße, von dort über einen Fußweg bis zum "Schwedenheim" und über die Friesoyther Straße letztlich zum Jugendtreff des Mehrgenerationenparks bis in Richtung Garreler Weg. Dort ließen die beiden Personen den Roller zurück und liefen in unterschiedliche Richtungen davon. Beide konnten durch die Beamten nach nur wenigen Metern gestellt werden. Weil der Sozius mehrfach versuchte, sich loszureißen, wurden ihm für die Dauer seiner Personalienfeststellung Handfesseln angelegt. Es handelte sich bei ihm um einen 15-jährigen Jugendlichen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 13-jährigen Jungen. Dieser hatte das Kleinkraftrad zuvor unbefugt in Gebrauch genommen. Der rechtmäßige Eigentümer, ein ebenfalls 15-Jähriger, hatte sich mit seinem Kleinkraftrad im Mehrgenerationenpark aufgehalten und sich im Vorfeld ausdrücklich nicht damit einverstanden erklärt, dass der 13-Jährige eine Probefahrt damit unternehmen wollte. Der 13-Jährige wurde im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme an seine Eltern übergeben.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 27. Dezember 2023, wurde gegen 22.15 Uhr auf dem Garreler Weg ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Großenkneten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfallflucht durch Wohnmobil

Am Mittwoch, 27. Dezember 2023, kam es um 09.50 Uhr An der B213 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Dresden und ein bislang unbekannter Fahrer eines Wohnmobils befuhren in genannter Reihenfolge die B213 von Herzlake kommend in Fahrtrichtung Lastrup. In Höhe der Ortschaft Borkhorn verzögerte der Dresdener aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel die Geschwindigkeit seines grauen HYUNDAI Kona Kauai. Der Unfallverursacher tat dies nicht, sondern fuhr mit seinem Wohnmobil links am PKW des Dresdeners vorbei. Hierbei touchierte er dessen Fahrzeug und verursachte Sachschaden im linken hinteren Bereich des HYUNDAI. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

