Emstek OT Schneiderkrug - versuchter Diebstahl eines PKW

Am Dienstag, 26. Dezember 2023, zwischen 01.40 Uhr und 02.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in der Sülzbührener Straße auf das Gelände eines Autohofes. An einem dort abgestellten PKW-Transporter, welcher auf seinem Auflieger mehrere Fahrzeuge geladen hatte, bauten sie dessen Rampen auf und versuchten dann, einen der geladenen PKWs zu entwenden. Es blieb beim Versuch. Zwischen Montag, dem 25. Dezember 2023, 23.00 Uhr, und Dienstag, dem 26. Dezember 2023, 07.40 Uhr, wurden auf dem Gelände des Autohofes die Planenverdecke diverser, dort parkender Sattelauflieger aufgeschlitzt. Ob aus den tatbetroffenen Aufliegern etwas entwendet wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Nach bisherigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die Täter während der Tatausführung gestört wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Peheim - Sachbeschädigung an Grillhütte

Zwischen Montag, 26. Dezember 2023, 14.00 Uhr, und Dienstag, 26. Dezember 2023, 09.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Feuerstelle des Heimatvereins Peheim an der Markhauser Straße. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

