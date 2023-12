POL-CLP: Weitere Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel / Harkebrügge - Verkehrsunfallflucht Am 23.12.2023 fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in den Abendstunden gegen einen Gartenzaun im Sandkamp in Harkebrügge und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu sorgen. Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491 9339-0) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeikommissariat Friesoythe i. A. ...

