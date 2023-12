Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Sachbeschädigung

Durch einen bislang unbekannten Täter wird die Eingangstür einer Veranstaltungslokalität in Vechta, Beim Alten Flugplatz 18, in der Zeit vom 25.12., 16:00 Uhr, bis 26.12.2023, 04:25 Uhr, beschädigt. Ein Glas der Eingangstür wird durch einen unbekannten Gegenstand eingeschlagen, sodass diese zersprungen und geborsten ist. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, möge sich bitte bei der nächstliegenden Polizeidienststelle oder der Polizei Vechta (04441-9430) melden.

Lohne - Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen Am Montagabend, den 25.12.2023, gegen 18:50 Uhr, kommt es in Lohne, Dinklager Straße in Höhe der dortigen Autobahn Auf- und Abfahrt zur BAB A1 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen. Der Unfallverursacher, ein 22-jähriger Lohner, befährt die Dinklager Straße und beabsichtigt auf die Autobahn A 1 aufzufahren. Dabei übersieht er den PKW eines 33-jährigen Dinklagers, der ihm entgegenkommt. Durch den Frontalzusammenstoß wird ein beteiligter PKW gegen einen in der Abfahrt befindlichen PKW eines 53-jährigen Dinklagers geschleudert. Durch den Zusammenstoß werden insgesamt drei Personen leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Zwei Fahrzeuge müssen durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Montagabend, den 25.12.2023, gegen 21:15 Uhr, befährt der bislang unbekannte Verursacher mit seinem PKW die Bruchweidenstraße in 49424 Goldenstedt. In einer für ihn leichten Rechtskurve trägt es ihn aus der Kurve und beschädigt dabei den ihm entgegenkommenden PKW des 23-jährigen Fahrzeugführers. Anschließend flüchtet der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wenn sie Angaben zu dem Verursacher oder dem flüchtigen PKW machen können, melden sie sich bitte bei der nächstliegenden Polizeidienststelle oder in Vechta (04441/943-0).

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstagmorgen, den 26.12.2023, gegen 05:15 Uhr, kann eine 22-jährige Frau aus Vechta durch die Polizei auf der Straße "Wintermarsch" angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet und die Weiterfahrt wird ihr untersagt.

