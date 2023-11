Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwoch, dem 09.11.2023 befährt ein PKW Toyota mit amtl. Kennzeichen aus Stade, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt ist die Landesstraße 520 aus Richtung Bad Lauterberg kommend, in Richtung St. Andreasberg. In Höhe der Ortslage Silberhütte kommt der PKW gegen 23.40 Uhr aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen die Mauer eines Gebäudes. Hierbei werden die beiden Insassen im PKW, ein 28-jähriger aus Bad Grund und ein 31-jähriger aus Wolfenbüttel verletzt und in der Folge dem Krankenhaus Herzberg zugeführt. Am PKW Toyota entsteht Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Bei beiden Personen wird erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Da beide nach erfolgter Belehrung keine Angaben darübermachen, wer von ihnen der verantwortliche PKW Führer war, aber beide als Fahrzeugführer in Frage kommen, wird auf Antrag bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Blutentnahme bei beiden Personen angeordnet. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung nach § 315 c StGB wird gegen beide Personen eingeleitet. Des Weiteren wird der PKW Toyota zur Durchführung forensischer Untersuchungen beschlagnahmt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen / Vernehmungen, gibt der beteiligte 28-jährige aus Bad Grund zu, den PKW geführt zu haben. Daraufhin muss er seinen Führerschein noch vor Ort bei der Polizei abgeben.

