Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.11.2023

Wer hatte Grün?

Die Polizei Goslar sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Grauhöfer Landwehr / Danziger Straße ereignete.

Der 25-jährige Fahrer eines 3er BMW aus Goslar wollte gegen 18.10 Uhr von der Grauhöfer Landwehr kommend die Kreuzung in Richtung Heinrich-Pieper-Straße überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Volvo XC 60 einer 58-jährigen Frau aus Goslar zusammen, die von der Danziger Straße in Richtung Bornhardtstraße fuhr. Beide Beteiligte gaben bei der Unfallaufnahme an, bei Grünlicht gefahren zu sein.

Bei dem BMW-Fahrer stellten die eingesetzten Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest. Nach einem positiven Betäubungsmitteltest wurde ihm zur Beweissicherung durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Zur Klärung der Verursachung des Unfalls sucht die Polizei Goslar Zeugen und fragt, welcher der Unfallbeteiligten bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren ist. Hinweise dazu werden unter (05321) 339-0 entgegengenommen.

