Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Fahndung nach Raub in Wohnung

Polizei sucht unbekannt Tatverdächtige

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

- Bad Harzburg - Ortsteil Schlewecke

Die Polizei Bad Harzburg sucht nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der in Begleitung einer weiteren unbekannten Person am 11. August 2023 in die Wohnung des Opfers in der Breiten Straße eingestiegen ist.

Die Beschuldigten gelangten gegen 11 Uhr in die Wohnung des Opfers und verletzten dieses durch Schläge gegen den Kopf und den Oberkörper. Anschließend entwendeten die Täter 1500 Euro Bargeld und eine Apple-Watch, bevor sie die Wohnung wieder verließen.

Beschreibung eines Tatverdächtigen: - männlich, ca. 35 Jahre alt; - normale Statur; - weißes Basecap (mit Emblem); - dunkler Bart; - weißes T - Shirt mit Aufschrift in Höhe der Brust links, Jeans, weiße Stoffschuhe der Marke Nike; - trug während der Tat dunkle Einmalhandschuhe.

Im Zusammenhang mit dieser Tat interessieren die Ermittler der Polizei Bad Harzburg insbesondere Hinweise auf die Person und den Aufenthalt des Täters sowie des vermeintlichen Tatgehilfen.

Hinweise dazu - auch anonym - nimmt die Polizei Bad Harzburg mit Hinweis auf das Aktenzeichen 202301037951 unter der Rufnummer (05322) 5548-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell