Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 07.11.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Langelsheim. Ein Fahrradfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Bei Dunkelheit befuhr er von Langelsheim kommend die L 515 in Richtung Lautenthal. Als er an der Einmündung zur B 82 vorbeifuhr, wurde er von einem PKW erfasst, der von der Bundesstraße in Richtung Langelsheim abbog. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeistation Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0, zu melden.

Torsten Schmidt

Polizeihauptkommissar

