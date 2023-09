BPOLI MD: Bahnhofsfest anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Magdeburger Hauptbahnhofs: Die Bundespolizei ist dabei!

Halle/Saale (ots) - Drei Jahre und vier Monate Gefängnis: Am Montag, den 4. September 2023 war die Reise eines 39-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof Hal-le/Saale um 07:00 Uhr bereits beendet. Beamte der Bundespolizei stellten den Reisenden auf Bahnsteig 8 fest und kontrollierten diesen. Bei der Überprüfung seiner persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der ...

mehr