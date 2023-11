POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 09.11.2023

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer Langelsheim. Ein Fahrradfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Bei Dunkelheit befuhr er von Langelsheim kommend die L 515 in Richtung Lautenthal. Als er an der Einmündung zur B 82 vorbeifuhr, wurde er von einem PKW erfasst, der von der Bundesstraße in Richtung Langelsheim abbog. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich bei der ...

mehr