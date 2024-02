Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß zwischen zwei Taxen, mehrere Personen verletzt

Fulda (ots)

Zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Taxen kam es am Sonntag, 04.02.2024, um 04:05 Uhr im Kreuzungsbereich Petersberger Straße/Heinrichstraße in Fulda. Der 36-jährige Fahrer einer Mercedes E-Klasse befuhr die Petersberger Straße stadtauswärts Richtung Petersberg. An der Kreuzung mit der Heinrichstraße missachtete er das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und prallte frontal in die linke Fahrzeugseite eines zweiten Taxis (ebenfalls Mercedes E-Klasse), welches die Heinrichstraße bei Grün in Richtung Innenstadt befuhr. Der 68-jährige Fahrer des gerammten Taxis und dessen zwei Fahrgäste aus dem Main-Kinzig-Kreis wurden durch den Unfall leicht bzw. eine Person schwer verletzt. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30000 Euro.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell