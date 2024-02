Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen vom 02.02.2024 der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Breitenbach am Herzberg. Am Freitag (02.02.)befuhr gegen 14.40 Uhr eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Kreis Neuss mit ihrem PKW Kia die Bundesstraße 62, aus Breitenbach - Gehau kommend in Fahrtrichtung Breitenbach am Herzberg. Sie musste verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit verringern, zudem bremste sie atypisch ab, da sich ihr Fuß im Bereich der Pedale verklemmte. Ein nachfolgender 41-jähriger Mann aus Bad Salzungen konnte mit seinem PKW Skoda nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs auf. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000,- Euro.

Kirchheim. Am Freitag (02.02.), gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem PKW Ford die Bundesstraße 454, aus Richtung Niederaula - Kleba kommend in Richtung Kirchheim. Im Einmündungsbereich zur K 32, AS BAB 7, musste dieser verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 37-jährige Fahrzeugführerin aus dem Main-Taunus-Kreis übersah dies und stieß mit ihrem Pkw Renault gegen das Heck des Vorausfahrenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000,- Euro.

Bad Hersfeld. In der Zeit zwischen Freitag (19.01.) und Montag (22.01.) wurde im Bereich der Friedloser Straße, Höhe der Einmündung zur Straße Im Zellersgrund, eine Straßenlaterne beschädigt. Vermutlich befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den o. g. Bereich und stieß gegen den Mast der Straßenbeleuchtung. Der oder die Unfallverursacher bzw. Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen bzw. ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000,- Euro. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell