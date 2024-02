POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Verkehrsunfall in Bad Salzschlirf Am Freitag, 02.02.2024, kam es um 13.10 Uhr in Bad Salzschlirf in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro entstand. Die 80-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo fuhr unangekündigt vom Fahrbahnrand an und prallte gegen einen vorbeifahrenden Pkw VW Touran. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt, der Wagen der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste ...

