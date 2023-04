Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Raub eines Fahrrades: mutmaßlicher Täter in Haft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

Festgenommen worden ist am frühen Freitagmorgen ein 28-jähriger Mann, nachdem es zuvor in der Pforzheimer Innenstadt zum Raub eines E-Bikes gekommen war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Geschädigte gegen 04:30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Blumenstraße unterwegs. Unvermittelt trat dort ein männlicher Täter auf den Geschädigten zu und griff nach dem Lenker des E-Bikes, um dem Geschädigten dieses zu entreißen. Nachdem dies nicht gelang, zog der Täter den Geschädigten an dessen Rucksack vom E-Bike herunter, wodurch der Geschädigte zu Boden stürzte. Der Täter äußerte dabei mehrfach, ein Messer mit sich zu führen. In der Folge zog der Täter am Fahrradhelm des Geschädigten, wodurch dieser aufgrund des Helmriemens nur noch schwer Luft bekam. Daraufhin stellte der Geschädigte seine Gegenwehr ein und der Täter konnte mit dem geraubten E-Bike zunächst fliehen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 28-jährige Tatverdächtige festgestellt und durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurde ein Messer aufgefunden.

Der dringend Tatverdächtige wurde noch heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 28-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Yvonne Schwarz-Tron, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell