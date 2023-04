POL-Pforzheim: (CW) Rohrdorf - Brand in einem Gewerbebetrieb: Sachschaden

Baiersbronn (ots) - Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt haben Beamte der Verkehrspolizei auf der Bundesstraße bei Baiersbronn am Donnerstagmittag. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr hat die Polizei auf der Bundesstraße 500 nahe des Parkplatzes Zimmerholz bei Baiersbronn die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung kontrolliert. In diesem Zeitraum wurden ...

mehr