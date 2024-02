Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Verkehrsunfall in Bad Salzschlirf

Am Freitag, 02.02.2024, kam es um 13.10 Uhr in Bad Salzschlirf in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro entstand. Die 80-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo fuhr unangekündigt vom Fahrbahnrand an und prallte gegen einen vorbeifahrenden Pkw VW Touran. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt, der Wagen der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahrradfahrerin angefahren und schwer verletzt

Auf der Landstraße 3258 zwischen den Ebersburger Ortsteilen Weyhers und Ried ereignete sich am Freitag, 02.02.2024, um 15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Die Radfahrerin war mit ihrem Canyon Rennrad in Richtung Ried unterwegs. Ein nachfolgender VW Golf, der von einer 73-jährigen Dame gesteuert wurde, wollte das Rad überholen. Aufgrund Gegenverkehrs wurde der begonnene Überholvorgang abgebrochen, dabei stieß der rechte Außenspiegel des Pkw gegen die Radfahrerin. Durch die Kollision stürzte diese in den Straßengraben und musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Durch den Bruch des Carbonrahmens entstand am Rennrad Totalschaden und am Pkw Sachschaden in einer Gesamthöhe von 10500 Euro.

