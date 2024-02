Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Elektrokleinstfahrzeug gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg a.d. Fulda. Am Mittwoch (31.01.) entwendeten Unbekannte, zwischen 16.50 Uhr und 21.20 Uhr, ein Elektrokleinstfahrzeug mit dem Kennzeichen 560 YPE. Im Tatzeitraum war das Fahrzeug mit einem Schloss an einem Fahrradständer in der Poststraße im Bereich des Bahnhofs gesichert gewesen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 700 Euro. An dem Sicherungsschloss entstand geringer Sachschaden von rund 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

