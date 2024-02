POL-OH: Sprengung eines Geldautomaten und Gebäudebrand in Eiterfeld - Polizei bittet um Hinweise

Alsfeld (ots) - Am 01.02.2024, um 16:55 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Alsfeld in der Marburger Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 88-Jähriger Alsfelder mit seinem PKW die Marburger Straße von der Alicestraße kommend in Richtung Leusel, kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Dabei kippte der PKW des 88-Jährigen ...

mehr