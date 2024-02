Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 18-jähriger Daimler-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (01.02.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 2:05 Uhr die Michael-Henkel-Straße in Fahrtrichtung Pacelliallee. In Höhe der Adalbert-Stifter-Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum auf der Grundstücksfläche der Pacelliallee 1-3. Der 18-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda. Eine 42-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Mittwoch (31.01.), gegen 8:00 Uhr, die Straße "Am Ziegelberg" aus Richtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Petersberger Straße und wollte in Höhe der Marianum Schule in eine Parklücke an der rechten Straßenseite einparken. Im Zuge des Parkvorgangs streifte ein entgegenkommender weißer SUV beim Vorbeifahren den Skoda. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin, bei dem es sich um eine circa 30 bis 35 Jahre alte, schlanke Frau mit dunklen Haaren handelte, unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unterunter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Breitenbach/H. Am Dienstag (30.01.), gegen 16 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer aus der Slowakischen Republik die B 62 aus Richtung Hof Huhnstadt in Richtung Gehau. Eine 51-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Breitenbach/H. fuhr in gleicher Richtung. Die Pkw-Fahrerin setzte zum Überholen an, als sie auf gleicher Höhe mit dem Lkw war, bog dieser plötzlich nach links auf einen Parkplatz ab. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (31.01.), gegen 14:30 Uhr, befuhren eine 35-jährige Fahrerin eines VW Passat aus Bad Hersfeld und eine 19-jährige Fahrerin eines Mitsubishi aus Schenklengsfeld die Simon-Haune-Straße aus Richtung Gerwigstraße in Richtung Meisebacher Straße. An der dortigen Ampel musste die Fahrerin aus Bad Hersfeld verkehrsbedingt bremsen, die Schenklengsfelderin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch Auslösen des Airbags wurde sie leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell