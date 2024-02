Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Geschäftsräume - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Einbruch in Sägewerk

Fulda (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eichenzell. In der Fuldaer Straße brachen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (30.01.) und Mittwochmorgen (31.01.) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Innenräume. Sie stahlen Elektrowerkzeuge (Fugenfräse, Makita Akkuschrauber, Metabo Quirl, Feinsäge) im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Es entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäftsräume

Eiterfeld. In der Straße "Am Bahnhof" brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (31.01.) in einen Baustoffladen ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Es entstanden rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Eichenzell. Am 26. Januar wurden Hebelspuren an einem Fenster einer Kindertagesstätte in der Pappelallee im Ortsteil Rothemann festgestellt. Unbekannte hatten dort in den Tagen zuvor versucht, ins Gebäude einzubrechen. Dabei entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden an einem Fenster. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sägewerk

Tann. In der Straße "An der Lautenbach" brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (31.01.), zwischen 1.40 Uhr und 2.10 Uhr, in die Büroräume eines Sägewerks ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und stahlen Bargeld. Es entstanden rund 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

