Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Tödlicher Verkehrsunfall in Rotenburg an der Fulda

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg a.d. Fulda. Ein 70-jähriger Mann aus Bebra befuhr am Mittwochabend (31.01.), gegen 18.50 Uhr, mit einem VW Golf die K 60 (Dickenrücker Straße) aus Richtung Rotenburg-Dickenrück kommend in Richtung Rotenburg a. d. Fulda. In Höhe des Friedhofs Dickenrück, befand sich ein 72-jähriger Mann aus Rotenburg a.d. Fulda auf der Fahrbahnseite des 70-Jährigen und war fußläufig in Richtung Rotenburg-Dickenrück unterwegs. Als sich das Auto in Höhe des Fußgängers befand, kam es aus bisher ungeklärten Gründen zur Kollision, wobei der Pkw den 72-Jährigen mit der rechten Fahrzeugfront erfasste.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb der 72-Jährige noch am Unfallort. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn bis circa 22.30 Uhr voll gesperrt.

Ursprungsmeldung

Gegen 19:00 Uhr kam es auf der Dickenrücker Straße in Rotenburg an der Fulda zu einem Zusammenstoß zwischen einem 72-jährigen Fußgänger und einem vorbeifahrenden Pkw. Der Fußgänger wurde hierbei tödlich verletzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wird ein Gutachter hinzugezogen. Die K 60 ist derzeit zwischen Dickenrück und Rotenburg an der Fulda voll gesperrt.

