POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda. Am Dienstag (30.01.) wurde um 7.55 Uhr durch Zeugen ein Verkehrsunfall in der Goerdeler Str. 139 in Fulda auf Höhe des BBZ beobachtet. Hierbei stieß ein schwarzer VW Bora mit einem Motorroller zusammen. Der Pkw verlor sein Kennzeichen, der Rollerfahrer stürzte zu Boden. Beide Unfallbeteiligten verließen die Unfallstelle, ohne ihre Personalien auszutauschen oder die Polizei zu verständigen. Zur Klärung des Sachverhalts wird der Fahrer des Kraftrollers gebeten, sich bei der Polizeistation in Fulda unter Telefon 0661 105/2301 zu melden.

Verkehrsunfall

Fulda. Am Dienstag (30.01.) kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Heinrichstraße / Sturmiusstraße. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 26-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Audi die Heinrichstraße in Richtung Heinrich-von-Bibra-Platz, als ein 51-jähriger Fuldaer mit seinem VW den Kreuzungsbereich, von der Lindenstraße kommend, überqueren wollte. Hierbei kam es zur Kollision der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 6.500 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda. Am Dienstag (30.01.) ereignete sich gegen 13.20 Uhr ein Unfall auf der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 131. Ein 65-jähriger LKW-Fahrer aus Bad Orb wollte zu diesem Zeitpunkt aus dem Grundstück der Hausnummer 131 in den fließenden Verkehr einbiegen. Hierbei übersah er den Suzuki eines 30-Jährigen aus Schlüchtern, der die Frankfurter Straße stadteinwärts befuhr. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde der Schlüchterner leicht verletzt, der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf 8.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Hauneck. Am Montag (29.01.), um 23 Uhr, parkte ein 41-jähriger Fahrer aus Litauen seine Sattelzugmaschine für eine längere Pause am linken Fahrbahnrand in den "Döllwiesen" ab. Ein unbekannter Fahrzeugführer wendete vermutlich in der gegenüberliegenden Einfahrt und touchierte hierbei mit seiner hinteren Stoßstange die Sattelzugmaschine. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrunfallflucht

Bebra. Am Dienstag (30.01.), zwischen 6.45 Uhr und 16 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Wenden oder Rückwärtsfahren in der Marie-Juchacz-Straße ein Garagentor sowie die Mauer einer Garage. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadenbildes dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein rotes Pritschenfahrzeug handeln, welches im hinteren Bereich leichte Beschädigungen aufweisen dürfte. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Laut eines Zeugen befuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstag (30.01.), gegen 12.35 Uhr, die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Alheim. Der Fahrer kam im Bereich der B 83 (Zufahrt zur alten B 83) ins Schleudern und stieß mit der linken, hinteren Fahrzeugseite gegen die Schutzplanke auf der linken Fahrbahnseite und beschädigte dadurch drei Felder der Schutzplanke. Der Schaden beträgt circa 600 Euro. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen orangefarbenen 7,5-Tonner, ohne jegliche Aufschriften, handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Sonntag (28.01.), gegen 14:30 Uhr, parkte eine 53-jährige Pkw-Fahrerin in der Straße "Am Kirschberg" in Höhe der Hausnummer 1 ihren Hyundai Ioniq 6. Als sie gegen 22 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass der Wagen an der linken Seite im Heckbereich beschädigt worden war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Hyundai gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Am Hyundai entstand Sachschaden von 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Dienstag (30.01.), gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A6 die Umgehungsstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Platz. In Höhe der Hausnummer 33 musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 62-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf. Bei dem Unfall verletzte sich der 62-jährige Fahrer leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von circa 7.000 EUR

Polizeistation Lauterbach

