POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Unfallverursacher ermittelt

Dank einer aufmerksamen Zeugin war ein Unfall am Sonntag in Geislingen an der Steige schnell geklärt.

Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit ihrem schwarzen Audi in der Laufenstraße. Die Fahrerin stieß beim Rangieren gegen den geparkten weißen Audi eines 43-Jährigen. Dadurch wurde das linke Heck zerkratzt. Ohne anzuhalten fuhr die Frau weiter. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und mit dem Mobiltelefon ein Bild vom flüchtigen Fahrzeug gefertigt. Auf dem war das Kennzeichen zu erkennen. Die Frau informierte die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und konnten die mutmaßliche Verursacherin wenig später an der Wohnanschrift feststellen. An dem unfallverursachenden Audi entstand ein Schaden von etwa 900 Euro. Der Schaden am geparkten Audi muß noch ermittelt werden. Die 50-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

