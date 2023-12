Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrerin die Vorfahrt genommen

Leichte Verletzungen erlitt eine E-Bikerin bei einem Unfall am Samstag in Biberach.

Ulm (ots)

Kurz nach 6.45 Uhr fuhr der 74-Jährige mit seinem Audi in der Steigmühlstraße. An der Einmündung zur Riedlinger Straße bog er ab. Dabei übersah er wohl die 45-jährige E-Bikerin. Die kam von links und hatte Vorfahrt. Die Frau bremste noch, stieß aber mit der Schulter gegen die Fahrertür. Bei dem Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen ist kein Schaden entstanden, so die Polizei.

++++2517318 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell