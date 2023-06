Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots)

Am 02.06.2023 ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Kreuzung der Sonnenallee in Ahrenshagen-Daskow OT Behrenshagen mit zwei beteiligten PKW. Der deutsche Fahrzeugführer (57 Jahre) eines Seats übersah beim Überqueren der Kreuzung den ebenfalls von einer deutschen Fahrzeugführerin (37 Jahre) gesteuerten Ford Fiesta, der die Kreuzung von rechts aus der Gutshofstraße kommend geradeaus überquerte. Infolge des Zusammenstoßes wurde die Fahrzeugführerin des Fords leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der Ford musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

