Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Einbrecher findet Bargeld und Auto

Sein Unwesen trieb ein Unbekannter am Wochenende in Heiningen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag 9.15 Uhr in der Hofstraße unterwegs. Dort schlug er an einem Gebäude die Fensterscheibe zu einem Büroraum ein. So gelangte der Einbrecher ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem stieß der Dieb auf Bargeld. Das lag in einer unverschlossenen Schublade und nahm es mit. Auch fand der Einbrecher einen Autoschlüssel. Mit einem vor dem Gebäude geparkten Ford Focus machte sich der Dieb auf und davon. An dem grauen Auto sind die Kennzeichen GP-VN 1988 montiert. Die Polizei Göppingen sicherten die Spuren und hat Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

++++ 2514593 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell