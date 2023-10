POL-MA: Heidelberg: Schwerer Raub in Parkanlage - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Am Donnerstag klingelte um 20 Uhr ein bislang unbekannter Täter an der Türe eines 81-Jährigen, der in der Feldstraße in einer Einrichtung für betreutes Wohnen lebt. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und verwickelte den Senior in ein Gespräch. Im Laufe dessen erschlich er sich das Vertrauen des älteren Herrn. So konnte ...

mehr