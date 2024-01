Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in gewerbliche Objekte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Dienstag (30.01.) wurden gleich zwei Unternehmen in der Straße "Am Mittelrück" zum Ziel unbekannter Täter.

Bei einer Abfallentsorgungsanlage hebelten die Einbrecher eine Tür eines Bürogebäudes auf. Ob etwas aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Sie hinterließen etwa 750 Euro Sachschaden.

Weiterhin öffneten Unbekannte mehrere Container einer Mülldeponie in der gleichen Straße. Zudem brachen die Täter einen dort aufgestellten Kaffeeautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 2.900 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist noch nicht geklärt und Bestandteil der Ermittlungen der Polizei in Bad Hersfeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

