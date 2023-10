Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: 54 Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - L143/Geestensether Straße voll gesperrt

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In den Abendstunden, des 17. Oktober 2023, ereignete sich gegen kurz nach 20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L143/Geestensether Straße, bei dem ein 54 Jahre alter Bürger der Gemeinde Schiffdorf schwer verletzt wurde.

Um 20:04 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Sellstedt, Schiffdorf und Geestenseth gemeinsam mit Polizei, Rettungswagen und Notarzt nach Sellstedt alarmiert. Ein aus Richtung Wehdel kommender Pkw-Fahrer kollidierte, kurz vor dem Bahnübergang Sellstedt, mit seinem Opel Astra frontal gegen einem Baum und wurde hierbei eingeklemmt, sowie schwerverletzt. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte wurde umgehend durch den Rettungsdienst die Versorgung eingeleitet und durch die Feuerwehr die technische Rettung vorbereitet.

Glücklicherweise, wurde lediglich die Karosserie so zerdrückt, dass nur die Tür mittels hydraulischen Rettungsgerät geöffnet werden musste, um den Verletzten retten zu können. Gemeinsam wurde der verletzte Fahrer dann durch Rettungsdienst und Feuerwehr aus dem Auto gerettet und zur weiteren Versorgung in einen Rettungswagen verlagert. Abschließend wurde der Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr übernahm weiterhin die Sicherung des verunfallten Opel, nahm Betriebsmittel auf und stellte den Brandschutz sicher. Nach der Rettung konnte eine leichte Rauchentwicklung im zerdrückten Motorbereiches des Pkw festgestellt werden.

Hier wurde die Batterie so stark beschädigt, dass sie anfing zu qualmen und gewaltsam durch die Feuerwehr ausgebaut werden musste, um ein Feuer verhindern zu können. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei außerdem bei der Sperrung der Straße, ausleuchten der Einsatzstelle und weiteren Aufräumarbeiten. Die L143/Geestensether Straße wurde für den Einsatz circa 1 ½ Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz waren circa 60 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Bei dem Opel entstand ein Totalschaden, dieser wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Ebenfalls wurde der Baum beschädigt. Zur Unfallursache oder dem derzeitigen Gesundheitszustand des Fahrers kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell