POL-PDKL: Mountainbikefahrer unter Drogeneinfluss

Herschweiler-Pettersheim / Kusel (ots) - Ein 22-Jähriger meldete den Diebstahl seines Mofas. Sein Gefährt habe er am Donnerstagabend um 18 Uhr vor seinem Haus in der Kirchenstraße in Herschweiler-Pettersheim abgestellt. Am Freitagmittag bemerkte er, dass das Mofa des Herstellers Taizhou Zhongneng nicht mehr dort stand. Der Roller ist schwarz mit silbernen und orangenen Streifen und trägt die Aufschrift "Digita51". In ...

