POL-LIP: Extertal - Fußgänger beim Einparken leicht verletzt

Beim Einfahren in eine Parklücke touchierte ein 53jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem Pkw leicht einen 75jährigen Fußgänger. Der 75jährige Bad Pyrmonter verlor durch den Anprall das Gleichgewicht und versuchte sich an seiner 81jährigen Begleiterin festzuhalten, um einen Sturz zu vermeiden. Dabei fielen jedoch beide Fußgänger zu Boden und die 81jährige Bad Pyrmonterin verletzte sich am Rücken. Sie wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung einem nahegelegenen Klinikum zugeführt.

