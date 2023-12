POL-LIP: Lemgo - Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Lippe (ots) - Am frühen Samstagmorgen des 30.12.2023 kam es zu einem Brandeinsatz in Barntrup. Bei diesem wurde ein unter einem Carport stehendes Kraftfahrzeug vermutlich durch Unbekannte in Brand gesetzt. Durch den Brand wurde der Carport und das darunter abgestellte Kraftfahrzeug erheblich und das angrenzende Wohnhaus leicht beschädigt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen. ...

