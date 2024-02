Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verladerampen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Breitenbach a. Herzberg. In der Nacht zu Mittwoch (31.01.) stahlen Unbekannte zwei silberne Verladerampen des Herstellers "AluTec" im Wert von rund 1.500 Euro von einem Sattelauflieger. Zur Tatzeit stand der Lkw samt Auflieger auf einem Autobahnparkplatz in Richtung Hattenbach. Bei dem Diebstahl entstand geringer Sachschaden von etwa 20 Euro an den Sicherungsketten der Verladerampen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

