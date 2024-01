Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 16-Jähriger bei Angriff von Jugendlichen verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (30.01.2024) gegen 6.45 Uhr wurde ein 16-Jähriger an der Südholzstraße von zwei unbekannten Jugendlichen angegriffen. Die Tat ereignete sich auf dem Gehweg kurz vor der Einmündung zur Feldstraße. Die Unbekannten sprachen den Jungen aus Hövelhof zunächst an und wurden gleich darauf handgreiflich, indem sie ihn zu Boden stießen. Mit einem unbekannten Gegenstand - vermutlich einem Messer - verletzten die beiden Jugendlichen den 16-Jährigen leicht am Bein und flüchteten anschließend. Ein Rettungswagen-Team kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Er konnte die jugendlichen Täter wie folgt beschreiben: ca. 1,85 m groß und bekleidet mit schwarzen Kapuzen-Jacken. Einer der beiden habe eine kräftige Statur und trug eine graue Hose, der andere sei schlank und habe eine rote Hose getragen. Zeugen, die Hinweise zur gefährlichen Körperverletzung geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 6.

