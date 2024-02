Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Firma

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Am Mittwoch (31.01.), zwischen 10 Uhr und 18.10 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Grund" ein. Durch Aufhebeln einer Hauseingangstür gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Dort durchsuchten sie nach aktuellem Kenntnisstand mehrere Räumlichkeiten und öffneten weitere Türen gewaltsam. Die Täter flüchteten schließlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Sie hinterließen jedoch Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firma

Alsfeld. Eine Firma in der Carl-Zeiss-Straße wurde zwischen Mittwoch (31.01.), etwa 4 Uhr und Donnerstag (01.02.), gegen 1.15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen mehrerer Vorhängeschlösser gelangten die Einbrecher in verschiedene Lagerhallen und Container. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell